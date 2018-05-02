Патриарх Филарет в Европарламенте: война на Донбассе – "это общеевропейская проблема"

Патриарх Филарет отметил, что следствием войны являются страдания украинского народа, а в тюрьмах на оккупированных территориях, в Крыму и в России содержатся «невинные заложники».

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призывает Европейский парламент рассматривать войну на Донбассе как общеевропейскую проблему.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал в своем выступлении на конференции «Цена российской агрессии в Украине: свидетельства похищений, пыток и убийств», состоявшейся в Европарламенте.

По мнению патриарха, этой войны «могло бы и не быть в случае, если бы не было агрессора, потому что Россия является потенциальным агрессором».

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«Поскольку после Крыма агрессору не дали достойный отпор ни Украина, ни Европа, мы имеем сегодня войну на Донбассе. Благодаря мудрости украинского народа, на которую не рассчитывал агрессор, он не захватил Украину, таким образом спасена Европа, потому что, если бы агрессор захватил Украину, он бы не остановился и пошел на Польшу, Прибалтику и дальше. Поэтому не надо рассматривать это как чисто украинскую проблему, это общеевропейская проблема. Если мы этого не осознаем, мы будем иметь беду в Европе», - сказал Филарет.

Он отметил, что следствием войны есть страдание украинского народа, а в тюрьмах на оккупированных территориях, в Крыму и в России содержатся «невинные заложники».

По словам священнослужителя, церковь прилагает максимум усилий, чтобы «остановить агрессора» и чтобы освободить заложников.

«Они могут быть освобождены тогда, когда будет побежден агрессор, но мы хотим, чтобы их освободили до окончания войны. Мы призываем Европу продлить санкции, которые действуют очень болезненно для России, и она сейчас уже едва-едва их терпит. Поэтому мы просим их продлить, чтобы остановить и победить агрессора», - призвал патриарх.

Как сообщал УНИАН, 2 мая патриарх Филарет в Брюсселе участвует в двух конференциях - «Цена российской агрессии в Украине: свидетельства похищений, пыток и убийств» и «Украина во времена независимости: взгляд православной церкви Киевского патриархата на меняющееся общество».