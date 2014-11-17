Силовики под Мариуполем получили новую партию техники

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«Проведена ротация личного состава, также на рубежи поступила недостающая необходимая техника. Разведка сектора «М» постоянно отслеживает ситуацию. Продолжается подготовка к зиме расположений сил антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Национальную гвардию Украины начали поступать передвижные пункты размещения, обогрева и отдыха личного состава.

Читайте такжеБоевики за сутки пять раз обстреляли окрестности МариуполяКроме того, в Главном управлении Нацгвардии было разработано техническое задание относительно современного передвижного пункта размещения, обогрева и отдыха личного состава.

"Представлен первый образец указанного пункта. Командование оценило практичность и качество изготовления передвижного дома для военнослужащих. В ходе осмотра было акцентировано внимание на некоторых дополнениях, которые позволили бы более рационально использовать жилую площадь с учетом специфики выполнения боевых задач в полевых условиях. Сейчас на базе одной из воинских частей Национальной гвардии проводится апробация передвижного пункта", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время первая партия пунктов обогрева будет направлена в район проведения АТО для использования на блокпостах и в базовых лагерях.