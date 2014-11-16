Елисеев: введение безвизового режима с ЕС зависит от Украины

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе. "Мы получим безвизовый режим настолько скоро, насколько быстро мы выполним технические условия, прописанные в Плане либерализации визового режима", - считает украинский дипломат.

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По его словам, большой проблемой является вопрос выдачи в Украине биометрических паспортов. "Для нас важно как можно быстрее запустить процесс выдачи биометрических паспортов в Украине. К сожалению, здесь очень большая задержка", - отметил дипломат.

Елисеев напомнил, что в прошлом году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий либерализации визового режима и с сентября активно перешла ко второй фазе - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

"Речь идет о четырех ключевых направлениях – это вопрос борьбы с нелегальной миграцией и реадмиссия, вопрос гражданской безопасности, соблюдение фундаментальных прав и свобод и безопасность границ. Именно для проверки по тем четырем направлениям ЕС направляет в Украину оценочные миссии. Уже состоялись две, готовятся соответствующие доклады, и я уверен, что их выводы будут положительными", - сказал он.