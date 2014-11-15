Украине нужна реальная поддержка стратегических партнеров - Махницкий

Об этом заявил советник президента Украины Петра Порошенко Олег Махницкий во время общения с журналистами в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, сообщили УНИАН в пресс-службе советника.

”Мы не просим США воевать за нас, однако нам нужен опыт ведения современных войн”, - сказал Махницкий, отвечая на вопросы американских журналистов, касающиеся визита в Украину вице-президента США Джо Байдена.

Советник украинского президента подчеркнул, что на сегодня «самых слов поддержки от стратегических партнеров Украины уже недостаточно».

Читайте такжеВице-президент США Байден требует от России "сдержанности" в отношении Украины

По его словам, во время официального визита Байдена в Украину стороны обсудят усиление международных санкций вследствие концентрации российских войск на границе Украины и нарушение ее.

При этом советник президента не подтвердил, но и не исключил перспективу привлечения американских инструкторов для практического обучения украинских военных.