Группировки боевиков «ЛНР» берут представителей друг друга в плен – ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

11 ноября представитель незаконных вооруженных формирований, который имеет отношение к “ЛНР” в Краснодоне (50 км на юго-восток от Луганска), сообщил миссии, что “продолжается противостояние между “ЛНР” из Краснодона и “ЛНР” из Луганска, что приводит к перестрелкам между двумя сторонами”.

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Кроме того, сказано, что из-за противостояния возникают ситуации, когда одна из группировок временно удерживает под стражей представителей другой группировки.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сообщила по результатам посещения территорий в Луганской области, захваченных сейчас вооруженным сепаратистским группировкам «ЛНР», что тамошние работники силовых структур не получают зарплаты, а работают за еду.