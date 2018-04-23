Весенние каникулы: нардепа Гончаренко "засекли" в самолете в Париж - СМИ
08:40, 23 апреля 2018Политика
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Следующее заседание Верховной Рады состоится 15 мая в 10.00. До следующего заседания депутаты будут работать во фракциях, группах и округах.
Гончаренко заметили на борту утреннего рейса в Париж / "Страна.юа"
В воскресенье, 22 апреля, народного депутата от фракции Блок Петра Порошенка Алексея Гончаренко заметили на борту утреннего рейса в Париж.
Об этом "Стране" сообщили пассажиры, которые находились в самолете с депутатом.
Алексей Гончаренко надел повязку для сна, чтобы отдохнуть в полете.
Алексей Гончаренко надел повязку для сна, чтобы отдохнуть в полете / "Страна.юа"
Как сообщал УНИАН, следующее заседание Верховной Рады состоится 15 мая в 10.00. До следующего заседания депутаты будут работать во фракциях, группах и округах.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала депутатов к активной работе над законопроектами в комитетах, в частности об Антикоррупционном суде для дальнейшего принятия в Верховной Раде.
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