Весенние каникулы: нардепа Гончаренко "засекли" в самолете в Париж - СМИ

Следующее заседание Верховной Рады состоится 15 мая в 10.00. До следующего заседания депутаты будут работать во фракциях, группах и округах.

В воскресенье, 22 апреля, народного депутата от фракции Блок Петра Порошенка Алексея Гончаренко заметили на борту утреннего рейса в Париж.

Об этом "Стране" сообщили пассажиры, которые находились в самолете с депутатом.

Алексей Гончаренко надел повязку для сна, чтобы отдохнуть в полете.

Как сообщал УНИАН, следующее заседание Верховной Рады состоится 15 мая в 10.00. До следующего заседания депутаты будут работать во фракциях, группах и округах.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала депутатов к активной работе над законопроектами в комитетах, в частности об Антикоррупционном суде для дальнейшего принятия в Верховной Раде.