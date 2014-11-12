Постпред США в ООН назвала основную причину конфликта на востоке Украины
Посол США при Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр отмечает, что основными причинами конфликта на востоке Украины есть грубое нарушение Россией территориальной целостности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
”Ситуация эволюционирует, но коренные причины конфликта остаются неизменными - это грубое нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Снова и снова Россия берет на себя обязательства, а потом их не выполняет, а также предлагает объяснение на заседаниях этого Совета, которые она сама понимает, и они не соответствуют истине”, - сказала Пауэр.
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Дипломат напомнила, что ”в Минске все обязались немедленно прекратить огонь, но вместо того, чтобы это сделать, сепаратисты воспользовались паузой в этих боевых действиях, пытаясь расширить свою территорию”.
Пауэр выражает убеждение, что Украина в то же время придерживалась принципов прекращения огня.