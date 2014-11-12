Постпред США в ООН назвала основную причину конфликта на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

”Ситуация эволюционирует, но коренные причины конфликта остаются неизменными - это грубое нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Снова и снова Россия берет на себя обязательства, а потом их не выполняет, а также предлагает объяснение на заседаниях этого Совета, которые она сама понимает, и они не соответствуют истине”, - сказала Пауэр.

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Дипломат напомнила, что ”в Минске все обязались немедленно прекратить огонь, но вместо того, чтобы это сделать, сепаратисты воспользовались паузой в этих боевых действиях, пытаясь расширить свою территорию”.

Пауэр выражает убеждение, что Украина в то же время придерживалась принципов прекращения огня.