Лаврову мерещатся "ультранационалисты" в украинской власти, разрушающие связи между братскими народами

Лавров вспомнил о «многовековых всеохватывающих связях между двумя действительно братскими народами».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что в Украине у власти «ультранационалисты», которые стремятся разрушить «многовековые всеохватывающие связи между двумя действительно братскими народами».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на торжественном приеме по случаю православной Пасхи.

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«Не может не тревожить и ситуация в соседней нам Украине. Пришедшие в феврале 2014 г. к власти ультранационалисты стремятся любой ценой разрушить многовековые всеохватывающие связи между двумя действительно братскими народами. Усиливается борьба против русского языка, на котором говорит значительная часть населения страны. Украинский закон «Об образовании» прямо нарушает международные обязательства Киева. При попустительстве, а порой и откровенной поддержке киевских властей продолжаются захваты храмов канонической Украинской православной церкви, сопровождаемые агрессивными действиями в отношении священников и прихожан», - сказал Лавров.

При этом заявил, что единственным способом преодолеть междоусобицу, не допустить дальнейшего раскола украинского общества остается полное и последовательное выполнение Минского «Комплекса мер», который стал результатом переговоров президентов России, Франции, Германии и Украины.

«Рассчитываем, что народ Украины проявит мудрость, и национальное согласие будет восстановлено. Пользуясь случаем, хотел бы вновь отметить роль Вашего Святейшества в решении острых гуманитарных вопросов, связанных с бедами, поразившими эту близкую нам страну», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил украинизацию в Украине с нацизмом.