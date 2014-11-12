У Украины появился шанс получить оружие от США

Об этом сообщил бывший сенатор-республиканец Гордон Хамфри в статье для Washington Post, передает "Голос Америки". На сегодняшний день в американском конгрессе зарегистрированы 2 законопроекта о предоставлении военной помощи Украине - "Акт относительно помощи Украине в вопросах безопасности" и "Акт в поддержку свободы". Для их принятия сенатом необходимо как минимум 50 голосов. Чтобы исключить вето президента - 67-60 голосов.

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По словам Гордона Хамфри, среди тех сенаторов, которые на эту тему публично не высказывались, немало поддержит предоставление Украине оружия. Кто-то из собственных убеждений. А кто-то, такие как республиканцы-новички, следуя партийной линии.

Кроме того, Гордон Хамфри советует сформировать в сенате оперативную группу по Украине, которая бы каждый день работала над этим вопросом.

Между тем, профессор Хьюстонского университета и исследователь Института Гувера в Стэнфорде Пол Родерик Грегори в издании Forbes также утверждает, что новый состав сената сможет добиться изменения решения относительно военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что ранее в сенате было подавляющее большинство демократов, которые имели очень сильную антивоенную фракцию. Теперь, когда в большинстве республиканцы, новый спикер Митч Макконел может выносить на рассмотрение любые законопроекты.

Пол Родерик Грегори ожидает, что за оба украинских законопроекта сенат и палата представителей проголосуют с мощным двухпартийным большинством. А президент Барак Обама не сможет их ветировать. "Принимая во внимание позицию демократов, которые поддерживают предоставление оружия Украине - и это очень известные демократы - когда законопроект попадет на стол президента с голосами 60-65 сенаторов, то он не сможет его ветировать. А голосов может быть даже достаточно, чтобы сделать невозможным вето президента", - пояснил он.

Таким образом, говорит он, удастся преодолеть позицию влиятельного антивоенного крыла Демократической партии, на чье мнение возлагается Барак Обама. Само же антивоенное крыло демократов убеждено, что военная помощь пойдет на пользу крупным корпорациям или каким-то другим интересам. По словам Пола Родерика Грегори, именно подобное мышление является основной причиной, почему Украина не получила от США вооружение.

Пол Родерик Грегори прогнозирует, что движение по украинским законопроектам в сенате начнется в середине января, и соглашается, что это поздно, но это может сыграть решающую роль именно в тот момент, когда критическая масса россиян поймет, что авантюры Кремля им слишком дорого обходятся.