Савченко сегодня пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия (видео)

Савченко требует, чтобы допрос на полиграфе был публичным.

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в правительственном квартале, сегодня, 13 апреля, должна пройти проверку на полиграфе.

По словам сестры Веры, она требует, чтобы допрос был публичным. Об этом сообщает ТСН. Утро.

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Она хочет, чтобы была осуществлена минимум видеотрансляция, если журналистов не пустят на саму процедуру.

В прошлый четверг с Савченко уже встречались эксперты, чтобы с помощью детектора проверить, действительно ли она вместе с соратниками планировала взорвать Верховную Раду, или только играла на камеру. Первый этап Савченко прошла успешно - психологическое и физическое состояние подозреваемого экспертов удовлетворил.

Но свидетельствовать арестантка отказалась. Ее адвокат объяснил это тем, что они до сих пор не получили материалы уголовных производств. Сейчас Савченко, которая три недели назад объявила голодовку, находится в СИЗО.