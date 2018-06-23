Неделя в цифрах

1/3 стоимости против доллара и больше 20% против евро с начала 2014 года потеряла российская национальная валюта – рубль. На текущей неделе рубль достиг абсолютных минимумов из-за спроса на валюту в условиях отмены безлимитных интервенций Центробанка, после чего резко вырос, сформировав самые широкие торговые внутридневные диапазоны со времени дефолта 1998 года.

1 волонтер-медик – Армен Никогосян – за 7 месяцев, проведенных в зоне АТО, спас 800 жизней украинских солдат.

2 года планирует потратить Киевская городская государственная администрация (КГГА) на установку счетчиков тепла во всех жилых домах столицы.

3% россиян считают, что Россия должна помочь Украине восстановить контроль над территориями «ДНР» и «ЛНР», 11% уверены, что «ДНР» и «ЛНР» необходимо принять в состав Российской Федерации, а еще 23% заявляют, что Москва обязана признать «ДНР» и «ЛНР» как независимые государства.

5 партий участвуют в переговорах о создании коалиции в Верховной Раде восьмого созыва. Если они договорятся, то парламентское большинство будет насчитывать около 305 человек.

6-9 месяцев может понадобиться для борьбы со вспышкой вируса Эбола в Африке. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются, что за это время болезнь удастся ликвидировать. По состоянию на начало ноября в 8 странах от лихорадки Эбола умерли почти 5 тысяч человек.

9 консульств в разных странах мира намерена ликвидировать Украина ради экономии бюджетных средств. В частности, в перечень учреждений, которые ликвидируются, вошли генеральные консульства в Сучаве (Румыния), Прешове (Словакия), консульства в Варне (Болгария) и Марселе (Франция). Кроме этого, будут ликвидированы консульское агентство в Батуми (Грузия), генеральные консульства в городах Нижний Новгород (Россия), Альматы (Казахстан), консульство в Хайфи (Израиль), Куритиби (Бразилия).

12,6 млрд долларов составляют золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ). Только в октябре 2014 года они снизились на 23% и достигли минимума за последние 9,5 лет.

13 украинских спортсменов выступят на Чемпионате мира по тяжелой атлетике. Лидером команды станет бронзовый призер лондонской Олимпиады-2012 Юлия Калина.

40 уголовных производств по статье «государственная измена» были зарегистрированы в Украине следователями Службы безопасности Украины с марта текущего года.

47 украинских банков по итогам января-сентября 2014 года сработали с убытком, сообщается в отчетности финучреждений на сайте Национального банка Украины. В общей сложности, за 9 месяцев эти банки потеряли около 17 млрд гривен.

57 млн тонн угля, что на 17% меньше аналогичного периода прошлого года, составила добыча угля в Украине за 10 месяцев 2014 года. В ноябре правительство планирует получить до 250 тыс тонн угля из ЮАР.

69 фильмов и телесериалов с участием российского актера Михаила Пореченкова, недавно устроившего на Востоке Украины «сафари», были запрещены Государственным агентством Украины по вопросам кино. «Российский актер Пореченков своими действиями с оружием в руках в поддержку терроризма вывел себя за пределы контекста культуры и искусства», - считает председатель Госкино.

100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах были подсчитаны в ЦИК.

120 уголовных производств по фактам подкупа избирателей расследуют правоохранительные органы. Двое фигурантов уже извещены о подозрении в совершении таких преступлений. В целом, в МВД сообщают, что за время проведения избирательной кампании было зарегистрировано 3 тысячи 890 заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событиях, прямо или косвенно связанных с избирательным процессом.

450 объектов приватизации будут проверены Фондом госимущества Украины. Речь идет о проверках состояния соблюдения инвестиционных соглашений купли-продажи, соблюдения экологических требований и социальной безопасности.

600-700 жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, по данным ОБСЕ, ежедневно посещают подконтрольные Украине города, в частности, в Харьковской области, для получения пенсий.

900 наименований товаров Украина планирует изъять из свободной торговли с Россией. http://economics.unian.net/finance/1005733-ukraina-mojet-izyyat-iz-svobodnoy-torgovli-s-rf-okolo-900-naimenovaniy-tovarov.html

1 159 украинских семей в январе-октябре 2014 года получили квартиры по программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. Это на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда жилье получили 1 276 семей.

1 695 человек исчезли на Донбассе и считаются без вести пропавшими, сообщают в СБУ. Сколько из них находится в плену у боевиков – неизвестно. В то же время, существует информация от переговорщиков, которые занимаются обменом пленными, что в плену у террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" находится 400-500 украинских военных. В свою очередь, у украинской стороны находится до 400 пленных боевиков.

2 400 раз российские военные и пророссийские боевики на Востоке Украины нарушали режим прекращения огня, который был задекларирован в Минских договоренностях в начале сентября. Более того, объединенные войска российской армии и боевиков закончили формирование 4 ударных группировок из 25 тысяч человек и мощной техники. В то же время, за последние два месяца в боях с террористами на востоке Украины погибли более 100 украинских военнослужащих, около 600 были ранены.

6 500 сотрудников, включая всю руководящую вертикаль ликвидированного Министерства доходов и сборов, руководителей центрального аппарата ГФС, Главных управлений территориальных органов, следственных подразделений налоговой милиции и таможен, лишились своих должностей задолго до вступления в силу закона об очищении власти, начиная с марта текущего года.

87 000 человек на Донбассе могут не пережить грядущую зиму, считают волонтеры польской гуманитарной организации РАН. Специалисты обращают внимание, что инфраструктура и жилые дома настолько повреждены, что не известно, будет ли в Донецке и Луганске зимой отопление. Кроме того, в захваченных боевиками городах региона не хватает продуктов питания и медикаментов.

1 600 000 гривень из резервного фонда государственного бюджета выделил Кабинет министров Украины на проведение немедленной эвакуации граждан Украины с территории Сектора Газа.

7 000 000 гривень составила недостача узлов и агрегатов к танкам и другим гусеничным машинам на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод». Прокуратурой было установлено, что сохранность военного имущества Минобороны на протяжении 2002-2014 годов не обеспечили служебные лица предприятия. Теперь им грозит наказание по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса («служебная халатность, если она повлекла тяжелые последствия») в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

11 000 000 евро Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) зачислил в создаваемый Фонд помощи Украине. Ранее в ЕБРР отмечали, что общий объем инвестиций со стороны банка в нашу страну до конца года составит около 1 млрд евро.

150 000 000 гривень могут быть выделены Кабмином на приобретение более 600 терминалов для выдачи биометрических паспортов.

792 000 000 гривень будут до конца текущего года потрачены Министерством обороны Украины на закупки вооружения и военной техники для украинской армии.

1 300 000 000 долларов за полтора месяца Национальный банк Украины потратил на поддержание гривни из золотовалютных резервов.

1 450 000 000 долларов компания «Нафтогаз Украины» перечислила «Газпрому» в счет оплаты поставленных и неоплаченных ранее объемов газа.

8 000 000 000 долларов – объем наличных средств вне банков, по сути, «под матрасами» у украинцев.

27 100 000 000 гривень составляет недополучение доходов в общий и специальный фонд государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2014 года. В Госказначействе отмечают, что бюджет страны (при плановых показателях с учетом внесенных изменений) обеспечен на 92,5%.

300 000 000 000 гривень инвестиций (к 2021 году) требуются Украине для внедрения проектов по замещению традиционных источников энергии возобновляемыми.

Маргарита Андреева