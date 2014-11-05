С марта более 6,5 тысяч налоговиков лишились должностей из-за люстрации

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГФС.

Кроме того, не дожидаясь проверок, по собственному желанию уволились еще 20 человек, включая директоров департаментов и сотрудников подразделений налоговой милиции.

В пресс-службе также отметили, что процесс кадровой чистки в налоговых и таможенных органах начался еще в марте. В частности, до принятия закона об очищении власти своих должностей лишились 6,5 тыс. сотрудников, включая всю руководящую вертикаль ликвидированного Министерства доходов и сборов, 22 руководителя центрального аппарата ГФС, 23 руководителя Главных управлений территориальных органов, 21 руководитель следственных подразделений налоговой милиции и 24 руководителя таможен.

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Новые назначения на вакантные должности, как подчеркнули в ведомстве, прошли в сентябре-октябре этого года после консультаций с общественностью.

Ранее Государственная фискальная служба начала проверку имущественного положения государственных служащих и претендентов на должности в органах ГФС согласно закону о люстрации. Дополнительная проверка сотрудников ГФС в рамках закона о люстрации начнется в ноябре.

Как сообщал УНИАН, закон о люстрации вступил в силу 15 октября. Он определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.