Кабмин выделил 1,6 миллиона гривень на эвакуацию украинцев из Сектора Газа
Кабинет министров Украины выделил 1,6 млн грн на проведение немедленной эвакуации граждан Украины с территории Сектора Газа.
Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на веб-портале КМУ.
Средства выделяются из резервного фонда госбюджета Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Для эвакуации граждан Украины, как отмечается, необходимо задействовать автотранспорт ГСЧС и отечественных авиаперевозчиков. МИД предписано организовать процесс эвакуации, сделав необходимые согласования с соответствующими службами Государства Израиль, Арабской республики Египет и Палестину.
Читайте такжеИзраиль вновь закрыл границу с сектором ГазаМинистерству здравоохранения предписано организовать дежурство бригад скорой помощи в местах посадки самолетов. Государственной фискальной службе предписано провести оперативное таможенное оформление, а Госпогранслужбе - пограничное оформление членов экипажей и пассажиров.
«Отчет об использовании средств необходимо предоставить Минэкономразвития, Минфину и Госказначейству не позднее 25 декабря», - говорится в документе.
По сообщениям СМИ, противостояние Государства Израиль и группировка ХАМАС возобновились 7 июля текущего года. В ходе столкновений погибли около 2 тысяч человек.