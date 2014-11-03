Кабмин выделил 1,6 миллиона гривень на эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на веб-портале КМУ.

Средства выделяются из резервного фонда госбюджета Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Для эвакуации граждан Украины, как отмечается, необходимо задействовать автотранспорт ГСЧС и отечественных авиаперевозчиков. МИД предписано организовать процесс эвакуации, сделав необходимые согласования с соответствующими службами Государства Израиль, Арабской республики Египет и Палестину.

Читайте такжеИзраиль вновь закрыл границу с сектором ГазаМинистерству здравоохранения предписано организовать дежурство бригад скорой помощи в местах посадки самолетов. Государственной фискальной службе предписано провести оперативное таможенное оформление, а Госпогранслужбе - пограничное оформление членов экипажей и пассажиров.

«Отчет об использовании средств необходимо предоставить Минэкономразвития, Минфину и Госказначейству не позднее 25 декабря», - говорится в документе.

По сообщениям СМИ, противостояние Государства Израиль и группировка ХАМАС возобновились 7 июля текущего года. В ходе столкновений погибли около 2 тысяч человек.