Постпред Украины в Совете Европы: Запад дал понять, что ему надоело терпеть агрессию России

Химическую атаку в британском Солсбери справедливо называют продолжением агрессивной политики, развязанной Россией в 2014 году в Украине.

Коллективная высылка российских дипломатов из большинства стран Европы в ответ на отравление Сергея Скрипаля стала сигналом о том, что Западу надоело терпеть ползучую российскую агрессию, и он хочет, чтобы в Москве это поняли.

Такое мнение в колонке для журнала «Новое время» высказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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Дипломат констатирует, что высылка российских дипломатов позволила выявить одну слабость, крайне важную для перспектив развития событий: неспособность ЕС к единогласным действиям в принципиальных вопросах.

«Евросоюз не смог выполнить важнейшее требование, выдвигаемое к самому себе — в принципиальных вопросах внешней политики и безопасности действовать единогласно. Тот факт, что кто-то из государств нашел в себе силы отступить от принципа единого ЕС, это плохая новость. Но есть и хорошая: необходимость действенной реакции в критической ситуации Евросоюз поставил выше необходимости демонстрировать единство», - указывает Кулеба.

Дипломат также указывает, что в истории с отравлением Скрипаля есть критически важный для Украины момент: «наши партнеры берут на вооружение тезис и логику Киева о том, что Россия держит под прицелом не только Украину, но и весь Запад».

«Просто в каждой стране она наносит удар оптимальным для нее оружием. В зависимости от задачи и условий она атакует зелеными человечками, танками, “буками”, фейками, хакерскими взломами, вмешательством в выборы, подкуплен- ными политиками. Или коктейлем из всего перечисленного, как в Украине»

«Химическую атаку в британском Солсбери справедливо называют продолжением агрессивной политики, развязанной Россией в 2014 году в Украине. Ее ставят в один ряд с аннексией Крыма, вторжением на Донбассе, сбитым рейсом MH17, влиянием на выборы в США, распространением фейков, кибератаками и поддержкой радикалов в ряде стран ЕС, проваленным переворотом в Черногории и преступлениями в Сирии. Список деяний России впечатляет. Судя по хамским ответам Москвы на защитную реакцию Запада, он будет пополняться», - указывает Кулеба.

Украинский дипломат указывает, что на этом фоне высылка дипломатов – хуже новых коллективных санкций, но лучше, чем «очередные скоординированные заявления о глубокой обеспокоенности».

«Это не начало второй холодной войны. И не конец единой Европы. И тем более не окончательный поворот, обрекающий агрессора на поражение. Еще ничего не решено, и все может измениться в одну или другую сторону. Просто сделан еще один важный шаг, который приближает развязку», - заключает он.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Скрипаля.

Читайте колонку постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы в свежем выпуске еженедельника "Новое время" (5 апреля 2018 №13 (190).