ЦИК признала избранными народными депутатами еще 8 мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами еще 8 мажоритарщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования ЦИК подписала сегодня на заседании.

Читайте такжеВ ЦИК надеятся, что официальные результаты выборов будут установлены до понедельникаТаким образом, избранными народными депутатами признаны следующие: в Донецкой области в округе №52 - самовыдвиженец Игорь Шкиря; в Киевской области в округе №96 - самовыдвиженец Ярослав Москаленко, в округе №97 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Павел Ризаненко; во Львовской области в округе №119 - выдвинутый "Народным фронтом" Михаил Бондарь; в Одесской области в округе №138 - самовыдвиженец Иван Фурсин, в округе №140 - самовыдвиженец Василий Гуляев; в Харьковской области в округе №174 - самовыдвиженец Александр Фельдман, в округе №178 - самовыдвиженец Дмитрий Добкин.

Читайте такжеБольше всего народных депутатов в ВР будет от "Блока Петра Порошенко"Таким образом, ЦИК признала избранными в парламент уже 160 мажоритарщиков из 198-ми.

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