Комитет избирателей назвал главных финансовых популистов Верховной Рады

В 2017 году Минфин предоставил негативные выводы относительно 32% от общего количества поданных депутатами финансовых законопроектов.

Треть законопроектов, поданных народными депутатами Верховной Рады VIII созыва, являются нереальными в исполнении. Лидером по количеству подачи таких законопроектов является «Оппоблок», немного отстают - Радикальная партия Олега Ляшко, «Батькивщина», «Воля Народа» и БПП.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на данные, полученные в ответ на информационный запрос в Министерство финансов Украины.

Отмечается, что за период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года в Минфин на экспертизу поступило 1332 проекта законов, по которым Минфин предоставил проекты заключений о возможности их реализации. Из них 428 законопроектов (или 32%) получили отрицательные заключения.

В 2016 году отрицательные заключения Минфина получили 34% проектов законов.

Лидером по проценту нереальных в выполнении законопроектов, как сообщается, является «Оппозиционный блок»: 39% проектов законов, поданных депутатами фракции в течение 2017 года, получили негативные заключения министерства.

В Радикальной партии Олега Ляшко, ВО «Батькивщина», «воля Народа» и БПП доля нереалистичных законопроектов составляет 20-27% от количества поданных.

У «Самопомочі», "Народного Фронта" и группы «Возрождение» нереальными к исполнению являются от 12 до 19% проектов.

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Глава КИУ Алексей Кошель в связи с этим отметил, что одной из угроз 2018 года является рост уровня популизма в преддверии президентских и парламентских выборов. Депутаты предлагают инициативы, которые нереально выполнить при существующих финансовых условиях. Действующее законодательство обязывает депутатов подавать финансовые расчеты к законопроектам, однако на практике эту норму часто игнорируют или же указывают откровенно нереальные источники доходов.

Среди примеров нереалистичных инициатив – проект закона №7352 авторства Сергея Каплина, которым предлагается поднять минимальную зарплату до 10 000 грн. В части финансово-экономического обоснования документа указано, что «законопроект не требует дополнительного финансирования из Государственного бюджета».

Еще один пример - законопроект №7314-1, поданный Натальей Королевской и Юрием Солодом, в котором предлагается обеспечить бесплатным питанием всех учеников ООШ 1-4 классов.

Законопроекты №7069-1, 6510-1 (авторы – депутаты от «Батькивщины») предусматривают усиление соцзащиты ветеранов войны, а также детей, которые пострадали вследствие военных действий за счет «недопущения сокрытия налогов в оффшорных зонах».

Ранее в Комитете избирателей Украины назвали наиболее продуктивных народных депутатов 2017 года, а также ТОП-10 прогульщиков.