В Комитете избирателей Украины назвали ТОП-10 депутатов-прогульщиков за прошлый год

В Комитете избирателей Украины назвали самых продуктивных депутатов 2017 года, а также ТОП-10 прогульщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, их имена во время пресс-конференции озвучил аналитик ВОО «Комитет избирателей Украины» Денис Рыбачок, опираясь на данные исследований КИУ по итогам работы ВР в 2017 году.

«Среди самых продуктивных депутатов 2017 Андрей Шинькович (БПП) - 10 проектов законов его соавторства были приняты как законы, Ирина Подоляк («Самопомич»), Мария Ионова (БПП) - 9, Николай Княжицкий (НР) - 8.

Среди ТОП-10 депутатов-прогульщиков прошлого года, по словам Рыбачка, Евгений Бакулин, Дмитрий Добкин, Дмитрий Ярош, Михаил Добкин, Иван Фурсин, Виталий Чепинога, Геннадий Бобов, Вячеслав Богуслаев.

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Не посетили ни одного заседания ВР нардепы-беглецы Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Также эксперт рассказал, что темпы законодательной активности народных депутатов значительно отличаются. Так, 11 нардепов не подали ни одного проекта закона за 2017 год, 49 - подали более 30 Среди отдельно взятых нардепов больше всего законопроектов за год подали Шинькович - 75, Роман Мацола (БПП) - 68, Олег Ляшко - 56.

Кроме того, эксперт КИУ рассказал, что добросовестность работы народных депутатов несколько снизилась за три года, в частности, что касается участия в голосованиях. Если в 2015 и в 2016 годах один нардеп в среднем участвовал в 55% и 54% голосований за год, то в 2017 году - всего 42%.

«Лидеры фракций ВР также демонстрировали низкие показатели участия в голосованиях. Антилидером по этому показателю является Юрий Бойко, в 2017 году принял участие в 3% голосований. Юлия Тимошенко - в 21%, Олег Ляшко - 39%, Максим Бурбаки - 63%, Олег Березюк - 64%, Артур Герасимов - 77%», - рассказал Рыбачок.

Вместе с тем в КИУ отметили, что в 2017 году состоялось 116 пленарных заседаний ВР, что на восемь заседаний меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

Всего, по данным письменной регистрации, из 423 народных депутатов 50 пропустили по неизвестным причинам половину пленарных заседаний ВР в 2017 году.