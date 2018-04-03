Аваков тремя словами ответил на открытое против него в России дело
13:22, 03 апреля 2018Политика
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16 марта министр внутренних дел Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан России для голосования на выборах президента.
В РФ возбудили дело против Авакова / фото УНИАН
Глава МВД Украины Арсен Аваков отреагировал на решение Следкома РФ открыть против него уголовное дело за "воспрепятствование" проведению выборов президента РФ.
Министр внутренних дел Украины в связи с этим написал в Twitter лаконичный комментарий. "Служу украинскому народу!", - говорится в его сообщении.
Служу українському народу!https://t.co/jU4wczWHPX— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 3, 2018
Как сообщал УНИАН, в России возбудили дело против Авакова из-за выборов Путина. В СК РФ считают, что в результате преступных действий главы МВД Украины и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации.
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