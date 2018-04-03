Аваков тремя словами ответил на открытое против него в России дело

13:22, 03 апреля 2018
Политика
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В РФ возбудили дело против Авакова / фото УНИАН

Министр внутренних дел Украины в связи с этим написал в Twitter лаконичный комментарий. "Служу украинскому народу!", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в России возбудили дело против Авакова из-за выборов Путина. В СК РФ считают, что в результате преступных действий главы МВД Украины и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

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Теги: #Аваков#Россия#МВД