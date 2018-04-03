Аваков тремя словами ответил на открытое против него в России дело

16 марта министр внутренних дел Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан России для голосования на выборах президента.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отреагировал на решение Следкома РФ открыть против него уголовное дело за "воспрепятствование" проведению выборов президента РФ. Министр внутренних дел Украины в связи с этим написал в Twitter лаконичный комментарий. "Служу украинскому народу!", - говорится в его сообщении. Служу українському народу!https://t.co/jU4wczWHPX — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 3, 2018 Как сообщал УНИАН, в России возбудили дело против Авакова из-за выборов Путина. В СК РФ считают, что в результате преступных действий главы МВД Украины и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

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