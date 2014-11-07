ЦИК признала депутатами уже 152 мажоритарщика
Таким образом, на этот час ЦИК объявила избранными уже 152 мажоритарщиков из 198.
Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами еще 21 мажоритарщика, среди которых бывший секретарь Киевсовета Олесь Довгий и бизнесмен Константин Жеваго.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы были подписаны в ходе сегодняшнего заседания ЦИК.
От Винницкой области признаны избранными в ОИО № 13 самовыдвиженец Петр Юрчишин, в ОИО № 15 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Иван Спориш, в ОИО № 18 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Руслан Дымчак.
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От Волынской области: в ОИО № 20 - самовыдвиженец Сергей Мартынюк.
От Днепропетровской области: в ОИО № 24 - самовыдвиженец Яков Безбах, в ОИО № 40 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Валентин Дидыч.
От Закарпатской области: в ОИО № 70 - самовыдвиженец Михаил Ланьо.
От Запорожской области: в ОИО № 74 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Петр Сабашук, в ОИО № 81 - самовыдвиженец Сергей Валентиров.
От Ивано-Франковской области: в ОИО № 86 - выдвинутый "Народным фронтом" Анатолий Дирив, в ОВО № 88 - выдвинутый "Народным фронтом" Юрий Тимошенко.
От Кировоградской области в ОИО № 102 - самовыдвиженец Довгий.
От Луганской области: в ОИО № 107 - самовыдвиженец Сергей Дунаев.
От Львовской области: в ОИО № 115 - самовыдвиженец Дмитрий Добродомов, в ОИО № 118 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Богдан Дубневич.
От Полтавской области: в ОИО № 150 - самовыдвиженец Жеваго.
От Сумской области: в ОИО № 159 - самовыдвиженец Андрей Деркач, в ОИО № 161 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Николай Лаврик.
От Тернопольской области: в ОИО № 166 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Николай Люшняк.
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От Черновицкой области: в ОИО № 204 - выдвинутый "Народным фронтом" Максим Бурбак.
От Черниговской области: в ОИО № 205 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Валерий Кулич.
Таким образом, на этот час ЦИК объявила избранными уже 152 мажоритарщиков из 198.