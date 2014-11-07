ЦИК признала депутатами уже 152 мажоритарщика

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами еще 21 мажоритарщика, среди которых бывший секретарь Киевсовета Олесь Довгий и бизнесмен Константин Жеваго.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы были подписаны в ходе сегодняшнего заседания ЦИК.

От Винницкой области признаны избранными в ОИО № 13 самовыдвиженец Петр Юрчишин, в ОИО № 15 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Иван Спориш, в ОИО № 18 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Руслан Дымчак.

Читайте такжеЦИК признала депутатами 12 мажоритарщиков Днепропетровщины, среди которых Ярош и Филатов

От Волынской области: в ОИО № 20 - самовыдвиженец Сергей Мартынюк.

От Днепропетровской области: в ОИО № 24 - самовыдвиженец Яков Безбах, в ОИО № 40 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Валентин Дидыч.

От Закарпатской области: в ОИО № 70 - самовыдвиженец Михаил Ланьо.

От Запорожской области: в ОИО № 74 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Петр Сабашук, в ОИО № 81 - самовыдвиженец Сергей Валентиров.

От Ивано-Франковской области: в ОИО № 86 - выдвинутый "Народным фронтом" Анатолий Дирив, в ОВО № 88 - выдвинутый "Народным фронтом" Юрий Тимошенко.

От Кировоградской области в ОИО № 102 - самовыдвиженец Довгий.

От Луганской области: в ОИО № 107 - самовыдвиженец Сергей Дунаев.

От Львовской области: в ОИО № 115 - самовыдвиженец Дмитрий Добродомов, в ОИО № 118 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Богдан Дубневич.

От Полтавской области: в ОИО № 150 - самовыдвиженец Жеваго.

От Сумской области: в ОИО № 159 - самовыдвиженец Андрей Деркач, в ОИО № 161 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Николай Лаврик.

От Тернопольской области: в ОИО № 166 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Николай Люшняк.

Читайте такжеЦИК признала избранными еще 40 мажоритарщиков, среди них - Береза, Парасюк, Мусий и Кивалов

От Черновицкой области: в ОИО № 204 - выдвинутый "Народным фронтом" Максим Бурбак.

От Черниговской области: в ОИО № 205 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Валерий Кулич.

Таким образом, на этот час ЦИК объявила избранными уже 152 мажоритарщиков из 198.