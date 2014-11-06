ЦИК признала депутатами еще 53 мажоритарщика, среди них - братья Балоги и Гаврилюк

18:49, 06 ноября 2014
Политика
6 0

 Центральная избирательная комиссия подписала протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах еще в 53-х одномандатных избирательных округах.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, подписание протоколов состоялось во время сегодняшнего заседания ЦИК.

Так, в Винницкой области в округе №14 признан избранным кандидат от "Блока Петра Порошенко" Иван Мельничук.

Читайте такжеСына Порошенко признали нардепом

В Волынской области в ОИО № 21 признан избранным самовыдвиженец Степан Ивахив.

В Донецкой области в округе № 47 признан избранным кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Солод, а в округе № 48 – самовыдвиженец Максим Ефимов, в округе № 57 – самовыдвиженец Сергей Матвиенков.

В Закарпатской области в округе № 69 признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Виктор Балога, а в округе № 71 – самовыдвиженец Павел Балога.

В Запорожской области в округе № 75 признан избранным кандидат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Артюшенко, в округе № 76 – кандидат от "Блока Петра Порошенко" Николай Фролов, в округе № 77 – самовыдвиженец Вячеслав Богуслаев, в округе № 82 – кандидат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Кривохатько.

В Ивано-Франковской области в округе №83 ЦИК признала избранным народным депутатом Александра Шевченко, выдвинутого «Блоком Петра Порошенко», в округе №84 Михаила Довбенко от «Блока Петра Порошенко», в округе №87 – кандидата от партии «Воля» Юрия Деревянко, в округе №89 – кандидата от «Блока Петра Порошенко» Юрия Соловья.

В Киевской области признаны избранными: в округе № 93 самовыдвиженец Александр Онищенко, в округе № 95 – кандидат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк.

В Луганской области в округе № 113 признан избранным самовыдвиженец Виталий Курило.

В Львовской области в округе № №125 признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Андрей Лопушанский.

В Николаевской области в округе № 129 признан избранным кандидат от «Блока Петра Порошенко» Александр Жолобецкий, а в округе № 130 выдвинутый этой же политической силой Андрей Вадатурский, в округе № 131 также кандидат от "Блока Петра Порошенко" Александр Ливик.

В Одесской области в округе № 139 признан избранным самовыдвиженец Александр Пресман, в округе № 141 - самовыдвиженец Виталий Барвиненко, в округе № 142 - самовыдвиженец Антон Киссе, округе №143 – кандидат от «Сильной Украины» Александр Урбанский.

В Полтавской области в округе № 147 признан избранным самовыдвиженец Олег Кулинич, в округе № 148 – кандидат от "Блока Петра Порошенко" Константин Ищейкин, в округе № 149 –Андрей Рек, выдвинутый "Народным фронтом".

В Ривненской области в округе №154 признан избранным кандидат от «Блока Петра Порошенко» Александр Дехтярчук, в округе №156 – кандидат от «Батькивщины» Сергей Евтушко.

В Сумской области в округе № 157 кандидат он "Народного фронта" Олег Медуницу, а в округе № 162 – кандидат от "Батькивщины" Владислав Бухарев.

В Тернопольской области в округе №163 признан избранным самовыдвиженец Тарас Пастух, в округе № 164 – кандидат от «Свободы» Михаил Головко, в округе № 165 – кандидата от "Блока Петра Порошенко" Тарас Юрик, в округе № 167 – кандидат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна.

В Харьковской области в округе №169 комиссия признала избранным кандидата от “Народного фронта” Александра Кирша, в округе №172 - самовыдвиженца Владимира Мисика.

В Херсонской области в округе № 183 признан избранным кандидат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Гордеев, в округе №185 – кандидат от этой же политической силы Сергей Хлань.

В Хмельницкой области в округе № 189 признан избранным самовыдвиженец Андрей Шинькович, в округе № 190 выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Роман Мацола, а в округе № 192 - самовыдвиженец Александр Герега.

В Черкасской области в округе №194 признали избранным кандидата от «Блока Петра Порошенко» Олега Петренко, в округе №195 - самовыдвиженца Владимира Зубика, в округе №196 - самовыдвиженца Геннадия Бовова, в округе №197 – выдвинутого «Блоком Петра Порошенко» Владислава Голуба, в округе №199 - самовыдвиженца Валентина Ничипоренко, в округе №200 - самовыдвиженца Антона Яценко.

В Черновицкой области ЦИК признала избранными народными депутатами в округе №201 выдвинутого “Народным фронтом” Николая Федорука, в округе №203 - выдвинутого «Блоком Петра Порошенко» Григория Тимиша.

В городе Киеве признан избранным в округе №220 кандидат от “Народного фронта” Вячеслав Константинивский.

Таким образом, по состоянию на данное время ЦИК признала избранными народными депутатами уже 113 мажоритарщиков из 198.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter