ЦИК признала депутатами еще 53 мажоритарщика, среди них - братья Балоги и Гаврилюк

Как передает корреспондент УНИАН, подписание протоколов состоялось во время сегодняшнего заседания ЦИК.

Так, в Винницкой области в округе №14 признан избранным кандидат от "Блока Петра Порошенко" Иван Мельничук.

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В Волынской области в ОИО № 21 признан избранным самовыдвиженец Степан Ивахив.

В Донецкой области в округе № 47 признан избранным кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Солод, а в округе № 48 – самовыдвиженец Максим Ефимов, в округе № 57 – самовыдвиженец Сергей Матвиенков.

В Закарпатской области в округе № 69 признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Виктор Балога, а в округе № 71 – самовыдвиженец Павел Балога.

В Запорожской области в округе № 75 признан избранным кандидат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Артюшенко, в округе № 76 – кандидат от "Блока Петра Порошенко" Николай Фролов, в округе № 77 – самовыдвиженец Вячеслав Богуслаев, в округе № 82 – кандидат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Кривохатько.

В Ивано-Франковской области в округе №83 ЦИК признала избранным народным депутатом Александра Шевченко, выдвинутого «Блоком Петра Порошенко», в округе №84 Михаила Довбенко от «Блока Петра Порошенко», в округе №87 – кандидата от партии «Воля» Юрия Деревянко, в округе №89 – кандидата от «Блока Петра Порошенко» Юрия Соловья.

В Киевской области признаны избранными: в округе № 93 самовыдвиженец Александр Онищенко, в округе № 95 – кандидат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк.

В Луганской области в округе № 113 признан избранным самовыдвиженец Виталий Курило.

В Львовской области в округе № №125 признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Андрей Лопушанский.

В Николаевской области в округе № 129 признан избранным кандидат от «Блока Петра Порошенко» Александр Жолобецкий, а в округе № 130 выдвинутый этой же политической силой Андрей Вадатурский, в округе № 131 также кандидат от "Блока Петра Порошенко" Александр Ливик.

В Одесской области в округе № 139 признан избранным самовыдвиженец Александр Пресман, в округе № 141 - самовыдвиженец Виталий Барвиненко, в округе № 142 - самовыдвиженец Антон Киссе, округе №143 – кандидат от «Сильной Украины» Александр Урбанский.

В Полтавской области в округе № 147 признан избранным самовыдвиженец Олег Кулинич, в округе № 148 – кандидат от "Блока Петра Порошенко" Константин Ищейкин, в округе № 149 –Андрей Рек, выдвинутый "Народным фронтом".

В Ривненской области в округе №154 признан избранным кандидат от «Блока Петра Порошенко» Александр Дехтярчук, в округе №156 – кандидат от «Батькивщины» Сергей Евтушко.

В Сумской области в округе № 157 кандидат он "Народного фронта" Олег Медуницу, а в округе № 162 – кандидат от "Батькивщины" Владислав Бухарев.

В Тернопольской области в округе №163 признан избранным самовыдвиженец Тарас Пастух, в округе № 164 – кандидат от «Свободы» Михаил Головко, в округе № 165 – кандидата от "Блока Петра Порошенко" Тарас Юрик, в округе № 167 – кандидат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна.

В Харьковской области в округе №169 комиссия признала избранным кандидата от “Народного фронта” Александра Кирша, в округе №172 - самовыдвиженца Владимира Мисика.

В Херсонской области в округе № 183 признан избранным кандидат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Гордеев, в округе №185 – кандидат от этой же политической силы Сергей Хлань.

В Хмельницкой области в округе № 189 признан избранным самовыдвиженец Андрей Шинькович, в округе № 190 выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Роман Мацола, а в округе № 192 - самовыдвиженец Александр Герега.

В Черкасской области в округе №194 признали избранным кандидата от «Блока Петра Порошенко» Олега Петренко, в округе №195 - самовыдвиженца Владимира Зубика, в округе №196 - самовыдвиженца Геннадия Бовова, в округе №197 – выдвинутого «Блоком Петра Порошенко» Владислава Голуба, в округе №199 - самовыдвиженца Валентина Ничипоренко, в округе №200 - самовыдвиженца Антона Яценко.

В Черновицкой области ЦИК признала избранными народными депутатами в округе №201 выдвинутого “Народным фронтом” Николая Федорука, в округе №203 - выдвинутого «Блоком Петра Порошенко» Григория Тимиша.

В городе Киеве признан избранным в округе №220 кандидат от “Народного фронта” Вячеслав Константинивский.

Таким образом, по состоянию на данное время ЦИК признала избранными народными депутатами уже 113 мажоритарщиков из 198.