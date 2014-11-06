Только санкции могут остановить Россию - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Варшаве заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, представляя приоритеты внешней политики на 2014-2015 годы.

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"Мы не хотим свести политику в отношении России лишь к санкциям. К сожалению, вместе с другими государствами мы сейчас не видим другого способа, чтобы склонить Москву изменить свою деструктивную для целой Европы позиции в отношении Украины", - сказал он.

Министр отметил, что он обеспокоенным тем фактом, что Россия все дальше отходит от Европы и выбирает путь изоляции вместо сотрудничества.

Схетына сказал, что Польша заинтересована в хороших отношениях с РФ и будет делать все возможное для развития сотрудничества "там, где это возможно".

Он также отметил, что польская власть планирует сотрудничать с другими государствами Европейского союза в контексте сотрудничества с РФ.

"Польская дипломатия будет поддерживать каналы коммуникации с Россией, одновременно наша активность вписываться в более широкую стратегию Евросоюза. Работая вместе с другими государствами 27 стран ЕС мы можем достичь больше", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, министры иностранных дел государств-членов европейского объединения планируют обсудить новые санкции против РФ из-за ее агрессию в Украине на следующей встрече 17 ноября.