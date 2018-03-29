"Мы не выдаем своих граждан": в СБУ отреагировали на розыск властями РФ украинского пранкера

Спикер СБУ заявила, что Украина, согласно Конституции, не выдает своих граждан, вне зависимости от органа власти.

Объявление в розыск в России украинского пранкера Евгения Вольнова не означает, что Украина может выдать его Российской Федерации.

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«Украина своих граждан не выдает», - сказала "Обозревателю" спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Она пояснила, что вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции Службы безопасности Украины.

В то же время спикер подчеркнула: "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти".

Как сообщал УНИАН, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, которого обвиняют в распространении ложной информации о числе жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Власти РФ объявили его в розыск.