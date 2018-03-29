"Мы не выдаем своих граждан": в СБУ отреагировали на розыск властями РФ украинского пранкера

11:55, 29 марта 2018
Политика
1310 0
В СБУ заявили, что Украина своих граждан не выдает / фото УНІАН

Читайте такжеСК РФ возбудил дело против украинского пранкера после обвинений в слухах о 300 жертвах в Кемерово

«Украина своих граждан не выдает», - сказала "Обозревателю" спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Она пояснила, что вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции Службы безопасности Украины.

В то же время спикер подчеркнула: "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти".

Как сообщал УНИАН, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, которого обвиняют в распространении ложной информации о числе жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Власти РФ объявили его в розыск.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерово
Теги: #пожар#СБУ#пранкер#Кемерово