В Николаеве активисты прорвали первый кордон силовиков возле облсовета

Протестующие пытаются прорваться в сессионный зал, однако полиция пока их сдерживает.

К зданию Николаевской облгосадминистрации пытаются прорваться представители пикетчиков в количестве примерно 50 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты прорвали первый кордон силовиков при входе в здание.

Они пытаются прорваться в сессионный зал, однако полиция их не пропускает.

Активисты хотят попасть на сессию городского совета с целью побудить депутатов принять решение о недоверии председателю ОГА Алексею Савченко.

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Как сообщал УНИАН, утром возле здания облгосадминистрации собрались около 300 активистов организации «Национальные дружины», ВО «Свобода» и «Движения новых сил», которые требуют отставки Савченко в связи с самоубийством в.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Здание ОГА охраняют около двух сотен полицейских, которые плотным рубежом (в пять рядов) перекрыли вход к зданию ОГА.

Участник АТО, военный летчик, в.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета. Семья в тот момент находилась дома. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

По показаниям родственников, Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

После инцидента местные СМИ обнародовали якобы переписку неизвестного с Волошиным, в котором погибший рассказывает о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинации» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью.

Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтные работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но Савченко продлил контракт.

В ходе расследования дела было допрошено Савченко, о чем заявил начальник ГУ НП Украины в Николаевской области Юрий Мороз. По его словам, Савченко заявил, что имел с Волошиным только рабочие отношения.