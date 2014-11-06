Новая Рада начнет работу в первый день зимы – Гройсман

Вице-премьер и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман, который может стать спикером парламента, заявил о том, что новоизбранная Верховная Рада может начать свою работу с 1 декабря этого года. Об этом сообщает сообщает сайт «БПП».

"У нас есть время до первого заседания парламента, это произойдет примерно 1 декабря перед тем, как будет создано правительство, каждый министр должен знать свою задачу", - заявил Гройсман.

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Он добавил, что сегодня, 6 ноября, будут проходить консультации с участниками коалиции относительно будущего соглашения большинства.

Ранее кандидат в народные депутаты от партии "Самопомич" Анна Гопко заявила, что финальный вариант текста коалиционного соглашения будет обнародован после объявления результатов выборов.