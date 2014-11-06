Порошенко подписал закон о протезировании бойцов АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно Закону № 1705-VII "О внесении изменений в приложение №3 к Закону "О государственном бюджете Украины на 2014 год", в частности, введена новая бюджетная программа «Обеспечение протезированием и ортезированием изделиями повышенной функциональности по технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине, отдельных категорий граждан, которые принимали участие в антитеррористической операции и/или в обеспечении ее проведения и потеряли функциональные возможности конечности или конечностей» в объеме 7 млн грн.

Читайте такжеВо Львове обещают обеспечить раненых участников АТО бесплатными протезамиКроме того, в соответствии с законом, на 2,2 млн грн увеличены расходы на финансирование в 2014 году новосозданной Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 20 октября.