Луценко ожидает, что дело Савченко будут расследовать не дольше 3-х месяцев

После расследования должны начать соответствующий судебный процесс.

Генпрокурор Юрий Луценко прогнозирует, что следствие по делу нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и захвата государственной власти, продлится 2-3 месяца.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Следователь говорит за 2, максимум за 3 месяца, завершить следственные действия и передать дело на ознакомление, а затем и начать соответствующий судебный процесс", - цитирует Луценко Сарган.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.