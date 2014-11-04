Завтра Украину посетит генсек ОБСЕ

16:12, 04 ноября 2014
Политика
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Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньєр будет находиться с визитом в Украине 5 ноября.

Ламберто Заньер / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

“5 ноября Киев посетит генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньєр”, - сказал он.

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По словам Перебийноса, планируется, что состоятся переговоры Дзаньера с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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