Завтра Украину посетит генсек ОБСЕ
16:12, 04 ноября 2014Политика
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Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньєр будет находиться с визитом в Украине 5 ноября.
Ламберто Дзаньер / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.
“5 ноября Киев посетит генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньєр”, - сказал он.
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По словам Перебийноса, планируется, что состоятся переговоры Дзаньера с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
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