В России цензурировали интервью главы МИД Климкина (полная версия)

Об этом сообщают ИАЦ СНБО и Твиттер МИД.

"27.10.2014 было записано большое интервью Министра иностранных дел Украины Павла Климкина российскому телеканалу РБК-ТВ, полную версию которого мы предлагаем здесь Вашему вниманию. К сожалению, из-за решения руководства канала в эфир вышел только один эпизод, в котором Министр отвечает на вопрос о газовых переговорах", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоскомнадзор вынес предупреждение "Эху Москвы" за репортаж из Донецкого аэропорта (документ)Так, ответы министра на вопросы о ситуации на Донбассе и в Крыму, перспективы развития отношений Украины с ЕС, НАТО и СНГ телеканал РБК не рискнул показать российской аудитории.

Полная версия интервью Павла Климкина рус. телеканала РБК-ТВ, которое было цензурированное и не появилось в эфире https://t.co/AZlH17W5dc - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 1 Ноябрь 2014

С Климкиным общалась Мария Строева.