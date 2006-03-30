Следствие рассматривает две версии убийства врача Анушкина

Следствие рассматривает две версии убийства главного врача Санитарной эпидемиологической службы на железнодорожном транспорте Василия АНУШКИНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, первая и основная версия, из-за которой могло произойти убийство В.АНУШКИНА, – служебная деятельность.

Вторая – неприязненные отношения с человеком, который или совершил убийство, или заказал его.

Как сообщал УНИАН, В.АНУШКИН был убит из огнестрельного оружия утром 29 марта в Дарницком районе Киева.

Прокуратура Дарницкого района Киева возбудила уголовное дело по факту убийства В.АНУШКИНА по ст.115 Уголовного кодекса Украины – “преднамеренное убийство”.