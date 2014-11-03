Луганский террорист Плотницкий "победил" на псевдовыборах в "ЛНР"

"На выборах главы ЛНР побеждает действующий лидер самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий, он набирает 63,17%. На выборах в парламент самопровозглашенной ЛНР побеждает движение "Мир Луганщине" с 69,18% голосов, на втором месте "Луганский экономический союз" с 24,07%,на третьем - "Народный союз" - 4,96%", - говорится в сообщении "ТАСС".

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Напомним, что в контролируемых пророссийскими сепаратистами частях украинского Донбасса 2 ноября состоялось голосование на так называемых "выборах". Украина, США, ЕС, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнули, что эти "выборы" нелегитимны и не будут признаны.

На террористических выборах в "ДНР" победил боевик Захарченко