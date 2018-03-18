Участники автопробега приехали к дому Порошенко (видео)
Участники автопробега приехали к дому президента Украины Петра Порошенко в пгт Козин, где объявили о начале Всеукраинской акции "Гуркіт народного гніву".
Читайте также"Я здесь просто наблюдаю": глава СБУ пришел на Майдан, где разбирают металлические конструкции
Как говорится в сообщении "Движения новых сил" в Facebook, активистам якобы препятствовали "титушки", которые заблокировали дорогу автоколонне неподалеку от имения президента.
Возле дома Порошенко участники автопробега били в бочки и скандировали "Отставка!", "Позор!".
"Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся скрыться", - заявляют участники акции.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее в центре Киева полиция заблокировала авто участника автопробега к имению президента Петра Порошенко в пгт Козин.