Участники автопробега приехали к дому Порошенко (видео)

Участники автопробега били в бочки и скандировали "Отставка!", "Позор!".

Участники автопробега приехали к дому президента Украины Петра Порошенко в пгт Козин, где объявили о начале Всеукраинской акции "Гуркіт народного гніву".

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Как говорится в сообщении "Движения новых сил" в Facebook, активистам якобы препятствовали "титушки", которые заблокировали дорогу автоколонне неподалеку от имения президента.

Возле дома Порошенко участники автопробега били в бочки и скандировали "Отставка!", "Позор!".

"Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся скрыться", - заявляют участники акции.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее в центре Киева полиция заблокировала авто участника автопробега к имению президента Петра Порошенко в пгт Козин.