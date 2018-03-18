Полиция заблокировала авто участника автопробега к дому Порошенко (видео)

Представители "Движения новых сил" разговаривают с полицией и просят правоохранителей освободить дорогу.

В центре Киева, в Музейном переулке, полиция заблокировала авто участника автопробега к имению президента Петра Порошенко в пгт Козин.

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В частности, правоохранители перекрыли выезд из переулка в направлении Европейской площади, передает "Украинская правда".

Участники акции разговаривают с полицией и просят правоохранителей освободить дорогу. Также они спрашивают у правоохранителей, почему на шлемах у них нет номеров и просят показать жетоны.

Речь, в частности, идет о машине Сергея Кобы, которому правоохранители ранее сообщили о нарушении ПДД, которое он совершил днем 18 марта. Авто Кобы стояло на Европейской площади, а несколько патрульных авто перекрывали ему дальнейшее движение. Позже с Европейской площади Коба переехал на Музейный переулок, где его машине в дальнейшем не дали выехать полицейские.

Кроме того, в ДНС заявили, что полиция задержала участника движения Юрия Тебенко, его доставляют в Шевченковское отделеник полиции.

"Его обвиняют в том, что он - один из организаторов разборка конструкций на Майдане", - отметили в движении.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, после акции на Майдане пикетчики планировали совершить автопробег с Европейской площади к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине.