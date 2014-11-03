Депутаты-участники АТО создадут в Раде межфракционную группу

Об этом кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт», командир полка специального назначения “Днепр-1” Юрий Береза заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Читайте такжеВ ЦИК обработали уже 99,92% протоколов“Войти в эту межфракционную группу будут иметь право все, кто имеет отношение к войне на востоке. Целый ряд военных, которые не словом, а делом доказали свою любовь к этой земле, зашли в Верховную Раду. Это основной сюрприз для тех, кто думает, что нас развели по разным углам, и в мутной воде думает делать какое-то дело. Этого не получится. Несмотря на то, что мы в разных партиях, мы создадим межфракционное объединение военнослужащих, которые прошли восток”, - отметил Береза.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал АТО на Донбассе Отечественной войной 2014 года.