В Крыму детей заставляют проконтролировать явку родителей на выборах президента РФ (видео)

11:15, 12 марта 2018
Политика
479 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеНа предвыборных дебатах в России поссорились из-за Украины

Как говорится в сюжете ТСН, дети должны создать рисунки на тему "Мама, папа, я – в выборах участвует вся семья". Целые плакаты на такой конкурс рисунков – следует принести до завтра.

Кроме того, детям предлагают еще и проконтролировать своих родителей: привести их на выборы и сфотографироваться на фоне таких рисунков.

Как известно, выборы президента РФ запланированы на 18 марта – годовщину аннексии Крыма.

фото Крымской правозащитной группе

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #Крым#оккупация#выборы