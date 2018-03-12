В Крыму детей заставляют проконтролировать явку родителей на выборах президента РФ (видео)

Детей призывают привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне тематических рисунков.

В оккупированном Крыму детей обязали принести в школу рисунки на тему президентских выборов в России.

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Как говорится в сюжете ТСН, дети должны создать рисунки на тему "Мама, папа, я – в выборах участвует вся семья". Целые плакаты на такой конкурс рисунков – следует принести до завтра.

Кроме того, детям предлагают еще и проконтролировать своих родителей: привести их на выборы и сфотографироваться на фоне таких рисунков.

Как известно, выборы президента РФ запланированы на 18 марта – годовщину аннексии Крыма.