Порошенко проведет встречу с Могерини 12 марта в Киеве

Собеседники обсудят ситуацию на Донбассе, скоординируют позиции о непризнании выборов президента РФ в оккупированных Крыму и Севастополе, а также поддержку со стороны ЕС реформ в Украине.

В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с вице-президентом Европейской комиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоится в Киеве в рамках визита Могерини в Украину.

Во время встречи собеседники обсудят вопросы ситуации с безопасностью на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей.

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Стороны также скоординируют позиции о непризнании незаконных выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и обсудят пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержку со стороны ЕС реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации между Украина и ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Европейская комиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.