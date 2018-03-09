Порошенко проведет встречу с Могерини 12 марта в Киеве

17:32, 09 марта 2018
Политика
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Встреча состоится в Киеве в рамках визита Могеріні в Украину / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоится в Киеве в рамках визита Могерини в Украину.

Во время встречи собеседники обсудят вопросы ситуации с безопасностью на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей.

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Стороны также скоординируют позиции о непризнании незаконных выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и обсудят пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержку со стороны ЕС реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации между Украина и ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Европейская комиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

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Теги: #Порошенко и Могерини#Могерини в Украине