Стецю стало плохо: министр прокомментировал инцидент во время выступления по Крыму (видео)

18:11, 27 февраля 2018
Политика
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Стець рассказал о самочувствии / фото УНИАН

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Ухудшение состояния здоровья Стеця стало предметом обсуждения в СМИ, поэтому он дал комментарий по этой ситуации, передает пресс-служба МИП.

"Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно, мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло", - рассказал глава Мининформполитики.

Видео: InfoResist

Напомним, что именно ухудшение состояния здоровья было причиной оглашения заявления об отставке Юрия Стеця 31 мая 2017 года.

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