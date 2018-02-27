Стецю стало плохо: министр прокомментировал инцидент во время выступления по Крыму (видео)

Стець поблагодарил украинские средства массовой информации за то, что не спекулируют на теме его самочувствия. И добавил, что позиция так называемых "российских СМИ" его не интересует вообще.

26 февраля 2018 года во время вступительного слова на IV международном форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" министру информационной политики Украины Юрию Стецю стало плохо.

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Ухудшение состояния здоровья Стеця стало предметом обсуждения в СМИ, поэтому он дал комментарий по этой ситуации, передает пресс-служба МИП.

"Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно, мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло", - рассказал глава Мининформполитики.

Видео: InfoResist

Напомним, что именно ухудшение состояния здоровья было причиной оглашения заявления об отставке Юрия Стеця 31 мая 2017 года.