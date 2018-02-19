В Житомире перенесли сессию горсовета, на которой планируется разрешить приватизацию более 100 коммунальных объектов

Объекты эти подлежат приватизации в этом году через выкуп и аукцион.

В Житомире перенесли сессию горсовета, которая, среди прочих вопросов, планирует предоставить право на приватизации более 100 объектов коммунальной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«С целью качественной проработки депутатами в постоянных комиссиях проектов решений, заседания Житомирского городского совета, запланированное на 22 февраля, состоится 1 марта», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Житомире открыли детский дом семейного

На этой сессии городской совет планирует предоставить право на приватизацию 106 объектов коммунальной собственности.

Объекты эти подлежат приватизации в этом году через выкуп и аукцион.

Так, в Житомире будут приватизировать офисы, склады, парикмахерские, магазин, а с аукциона будут продавать нежилые помещения.