В Житомире перенесли сессию горсовета, на которой планируется разрешить приватизацию более 100 коммунальных объектов
13:44, 19 февраля 2018Политика
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Объекты эти подлежат приватизации в этом году через выкуп и аукцион.
В Житомире перенесли сессию горсовета, на которой планируется разрешить приватизацию более 100 коммунальных объектов / фото zt.20minut.ua
В Житомире перенесли сессию горсовета, которая, среди прочих вопросов, планирует предоставить право на приватизации более 100 объектов коммунальной собственности.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
«С целью качественной проработки депутатами в постоянных комиссиях проектов решений, заседания Житомирского городского совета, запланированное на 22 февраля, состоится 1 марта», - сказано в сообщении.
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На этой сессии городской совет планирует предоставить право на приватизацию 106 объектов коммунальной собственности.
Объекты эти подлежат приватизации в этом году через выкуп и аукцион.
Так, в Житомире будут приватизировать офисы, склады, парикмахерские, магазин, а с аукциона будут продавать нежилые помещения.
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