Семенченко ждет нового этапа военной агрессии России

Об этом он сказал в прямом эфире проекта "Ночь выборов" на телеканале "Украина" в воскресенье, сообщает Украинская правда.

"Меня интересует, каким образом помочь людям пережить зиму на Донбассе, как помочь им создать отряды народной милиции. Ведь совершенно скоро нас ожидает новый виток войны с Россией", - сказал Семенченко.

"Опять нам будут рассказывать о том, что мы не можем пережить этого удара, о том, что мы слабые. То есть, есть программа конкретных действий, ради которых мы готовы объединиться, и ради которых мы готовы работать. Но сегодня об этом говорить точно преждевременно", - добавил он.

Читайте такжеКомбаты батальонов призвали президента запретить сериалы про российских силовиков"Я считаю, что Россия сейчас не нападает по одной простой причине: она считает, что может победить политически. Как только эта возможность закроется, начнется новый этап военной агрессии. Война состоит из трех частей: это война образов и идей, информационная война, которую мы не только проигрываем, мы ее и не ведем, и это война подкупа и предательства", - отметил комбат.

По мнению Семенченко, прежде всего, нужно не сосредотачиваться на новых реформах, новых законах, а добиться исполнения старых.

"А это органы, которые заведуют безопасностью нашей страны - прокуратура, МВД, СБУ. Когда они начнут работать, тогда можно серьезно говорить о том, что мы станем сильными", - считает он.