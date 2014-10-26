Выборы могут укрепить движение Украины на Запад, но разделят страну - The Guardian

Об этом на страницах The Guardian пишет Шон Уокер, который замечает, что об ориентировании на Запад заявляют партия президента Петра Порошенко и их союзники из демократического блока.

Однако голосование проходит в условиях, когда часть Луганской и Донецкой областей захвачены пророссийскими террористами, а Крым - аннексировала Россия, цитирует обзор ZN.UA.

Ранее президент Украины объяснял, что ему нужно "большинство в парламенте, чтобы провести реформы". А если такого большинства не будет, "то реформы останутся на бумаге".

В это же время, несмотря на заявления Кремля, что в Украине "господствуют фашисты", правые радикальные партии на выборах, такие как "Свобода" и "Правый сектор", согласно опросам, не набирают проходного количества голосов.

Читайте такжеСегодня УНИАН объявит результаты международного экзит-поллаПоэтому демократические силы имеют все шансы укрепить свои позиции в Верховной Раде и закрепить курс Украины на интеграцию с Евросоюзом.

"Но выборы также и еще больше разделяют Восток и Запад страны. На Востоке избирательные участки не открылись на территориях, которые захватили боевики. В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" власти пообещали провести выборы и больше никогда не быть частью Украины. Также выборы не проходят в Крыму, который аннексировала Россия", - говорится в статье.

В это же время, украинцы идут на выборы, надеясь, что новый парламент будет больше прислушиваться к воле народа.

"Последний год показал, что украинское правительство больше не сможет не обращать на людей внимание. Но в это же время, мы увидели цену революций, которая измеряется кровопролитием и страданиями. Нам надо пристально следить за этим правительством, иначе снова прольется кровь", - сказал 42-летний киевлянин Михаил.

Читайте такжеВ ЕС надеются на проевропейское большинство в новой РадеВ это же время, в украинцев есть сомнение относительно того, насколько на самом деле новой будет новоизбранная Рада. Сегодня издание Wall Street Journal писало, что экс-соратники Януковича ищут место "под крылом" нового президента.