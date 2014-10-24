Эксперты прогнозируют большие проблемы на округах №№ 212, 215, 217 и 223

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил координатор ОПОРЫ по Киеву Тарас Чмут.

“Мы ожидаем, чтобы милиция уделила особое внимание 212-у, 215-у, 217-у и 223-у округам, поскольку это потенциально наиболее проблемные округа еще с 2012 года. За два месяца на этих округах произошло больше всего нарушений избирательного законодательства, там возможны конфликты между кандидатами, имеющими самые высокие рейтинги”, - сказал Чмут.

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В свою очередь начальник киевской милиции Александр Терещук сообщил, что милиция уже задержала подозреваемого в избиении члена ОПОРЫ в 215-ом округе - представителя одного из кандидатов в народные депутаты.

“Этот человек уже задержан, устанавливается еще 5 человек, которые были на месте происшествия, а этому задержанному объявлено подозрение. В настоящее время прокуратура его подписывает и в ближайшее время, по окончании следствия, дело будет направлен в суд”, - сказал Терещук.