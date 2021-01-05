Настоящая зима: в Карпатах ударил мороз, горы запорошило снегом (фото)

Температура упала до -3°.

Гору Поп Иван запорошило / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 5 января, Карпаты засыпало снегом.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"По состоянию на 08:10, 05.01.2021 г. на г. Поп Иван Черногорский облачно, мелкий снег, ветер восточный, 15-16 м/с, температура окружающей среды -3°", - говорится в сообщении.

Мороз в Украине

В начале января 2021 года погода в Украине будет по-весеннему теплой, а похолодание с морозами к нам придет на Рождество, но больше, чем на неделю, не задержится.

Так, по прогнозам начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, похолодание будет существенным с ночными морозами до минус 10-15°.