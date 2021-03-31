Жжет нос и глаза: в Непале - рекордное загрязнение воздуха (фоторепортаж)
В связи с этим было решено закрыть учебные заведения.
Непал с населением 30000000 человек расположен в Гималаях между Китаем и Индией, двумя из крупнейших загрязнителей воздуха в мире. В минувшие выходные уровень загрязнения в столице - Катманду - достиг самого высокого уровня с 2016 года.
Об этом сообщил чиновник Шанкар Паудель, передает Reuters.
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В связи с этим было решено закрыть учебные заведения, что затронуло около 8000000 учащихся.
По данным Департамента окружающей среды, в воскресенье в районе Бхайсепати в Катманду средний мелких твердых частиц, которые могут проникать глубоко в легкие, составил 214 микрограммов на кубический метр (при этом стандартный уровень - 40 микрограммов на кубический метр).
Пыль от строительных работ, выхлопные газы старого транспорта и дым от сжигания угля сливаются в мутную дымку, нависшую над древним городом с населением 4000000 человек, повышая риск рака, инсульта, астмы и высокого кровяного давления, говорят эксперты.
"Это также увеличивает риск заражения COVID-19", - сказал Шер Бахадур Пун, врач столичной больницы тропических и инфекционных болезней.
65-летний Арджун Хадка, владеющий продуктовым магазином в Катманду, сказал, что ощущал зуд и жжение в глазах и носу, что могло быть связано с загрязнением воздуха.
Министерство здравоохранения советует населению оставаться в помещениях и не выходить на улицу, за исключением чрезвычайных ситуаций.
Официальные лица международного аэропорта Непала в Катманду заявили, что плохая видимость, которая в понедельник снизилась до 1000 метров, серьезно затруднила полеты.
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