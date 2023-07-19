Синоптики предупреждают об опасности лесных пожаров.

На сегодня, 19 июля, во многих областях Украины объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность - погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии открытого огня.

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До конца июля в Украине предполагается переменчивый характер погоды. Об этом говорит синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук. Она прогнозирует, что ожидается чередование сухих и влажных периодов, а на юге страны возможны новые температурные рекорды.

"Вряд ли обойдется без осадков в течение дальнейших дней и до конца месяца, потому что июль у нас переменчивый", - говорит синоптик.

Согласно ее прогнозам, страну ждут периоды жары, которые будут чередоваться с циклонами и сопутствующими осадками. Она уточнила, что сделать более точный прогноз пока невозможно, "но в целом характер погоды будет в течение месяца переменчивым, это однозначно. Еще будет и жара, и еще будут грозовые дожди", - резюмировала специалист.

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