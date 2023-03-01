Синоптик пишет, что, судя по температуре воздуха, весна и в самом деле пришла.

В четверг, 2 марта, в Украине осадков не ожидается, облачно или переменная облачность с солнцем. Днем местами температура воздуха будет достигать +11 градусов.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, ночью ожидается -2...-7 мороза, днем - +2...+ 7 тепла, на Закарпатье и на крайнем юге Украины + 6...+11.

В Киеве завтра будет преобладать сухая погода. Ближайшей ночью -1...-4 градуса, днем 2 марта - +4...+6 градусов.

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Судя по температурным показателям, весна пришла в нашу страну по расписанию.

Какой будет погода весной 2023 в Украине

По данным погодного сайта Wisemeteo, март в нашей стране будет прохладным. В самые теплые дни ожидается только +10°. Первые две недели месяца будут холодными.

Апрель преимущественно будет солнечным, с температурой +10...+14°. Последние дни месяца принесут дожди.

Последний весенний месяц будет очень переменчивым. В мае не будет одинаковой погоды более трех дней подряд. Порой температура будет колебаться от +15° до + 21°.

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