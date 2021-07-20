21 июля в Украине будет много дождей / фото ua.depositphotos.com
В среду, 21 июля, дожди ожидаются практически по всей стране. Лишь в Луганской и Одесской областях будет сухо. В Киевской и Харьковской, а также в центральных областях пройдут грозы. На востоке все еще будет жарко, до +37°, а на западе температура опустится до +18° днем и +13° ночью.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +20°, дожди с грозами.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°, ливень.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.
- В Тернополе 21 июля ночью будет +13°, днем +20°, пасмурно, дождь.
- В Хмельницком завтра будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +14°, днем +20°, ливень.
- В Виннице завтра будет +15°...+19°, сплошная облачность, дождь.
- В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +20°, облачно, дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.
- В Одессе 21 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.
- В Херсоне в среду ночью +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
- В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +30°, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+29°, небольшой дождь.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.
Погода в Украине 21 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 21 июля
21 июля - Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черника в лесу спелая - то поспела и рожь, богатый будет урожай.
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