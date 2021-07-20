Осадки ожидаются практически по всей стране.

В среду, 21 июля, дожди ожидаются практически по всей стране. Лишь в Луганской и Одесской областях будет сухо. В Киевской и Харьковской, а также в центральных областях пройдут грозы. На востоке все еще будет жарко, до +37°, а на западе температура опустится до +18° днем и +13° ночью.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +20°, дожди с грозами.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.

В Тернополе 21 июля ночью будет +13°, днем +20°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком завтра будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +14°, днем +20°, ливень.

В Виннице завтра будет +15°...+19°, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +20°, облачно, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Одессе 21 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +30°, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+29°, небольшой дождь.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.

Народные приметы на 21 июля

21 июля - Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черника в лесу спелая - то поспела и рожь, богатый будет урожай.

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Автор: Екатерина Лиманская