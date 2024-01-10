Местами в Украине температура будет подниматься до +2.

В Украине с сегодняшнего дня ожидается некоторое ослабление морозов. Но это потепление будет несильным и продлится недолго. Уже с 12 января погода снова изменится. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, 10 января днем будет -7...-12 градусов, в южных областях и на Закарпатье будет теплее, -1...-7 градусов.

"11 января в четверг немножечко морозы ослабеют, и в ночные часы уже будет -2...-8 градусов, днем - от -3 и даже до +2. Будут меняться воздушные потоки", - сообщила специалист.

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Но это потепление будет кратковременным, ведь ожидается новая волна холода.

В целом, по словам Натальи Птухи, морозная погода будет преобладать по всей территории Украины в течение следующих 10 дней, и текущей недели тепла точно ждать не стоит.

"Возможно, определенное повышение будет уже с середины следующей недели. Но, опять же, пока плюсовых значений не ожидаем", - говорит синоптик.

Также она сообщила, что сегодня ожидается сухая погода, а уже 11 января по всей Украине, кроме Закарпатья, ожидается небольшой снег и мокрый снег, а на дорогах будет сохраняться гололедица.

О том, что с 10 января в Украине ожидается потепление, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, сегодня в течение дня среды предполагается 0...-5 градусов. В то же время она предупреждает о порывистом некомфортном ветре.

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