Укргидрометцентр объявил I уровень опасности в нескольких областях.

На сегодня, 30 мая, в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке, а также в отдельных областях на юге и в центральной части нашей страны ожидаются грозы.

"30 мая в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях грозы", - сказано в предупреждении.

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Как отмечается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 30 мая

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в восточных, юго-восточных областях и Крыму ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами. Температура днем составит 18-23°.

На остальной территории ожидается небольшая облачность, без осадков, только в Карпатах и на Закарпатье днем местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура днем будет подниматься до 22-27°, в Карпатах только 15-20°. Ветер ожидается северный, северо-восточный, 3-8 м/с.

На Киевщине сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северный, 3-8 м/с. Температура по области днем составит 22-27°; в Киеве воздух прогреется до 23-25°.

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