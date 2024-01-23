Синоптики прогнозируют порывы ветра и сильные осадки.

На среду, 24 января, в ряде областей Украины оглошено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"24 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье значительный мокрый снег и дождь", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. Во время І уровня опасности рекомендуется сохранять внимательность и осторожность и следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Ухудшение погоды в Украине - что прогнозируют синоптики

В ближайшие дни, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается много осадков, сильный ветер и некоторое повышение температуры.

В частности, в следующие двое суток снег и дожди ожидаются по всей территории Украины. Ветер усилится, скорость его порывов будет достигать 15-20 м/с, а в Карпатах 25-30 м /с. Также на дорогах по всей стране, кроме юга, будет сохраняться гололедица.

С 25 января ожидается повышение температуры до -1 до +5 градусов. Только на востоке Украины будет прохладнее, -2...-7.

С 26 января циклон начнет выходить с территории нашей страны и период осадков завершится.

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