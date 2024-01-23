В частности, в ближайшие дни в Украине ожидаются осадки, гололедица и усиление ветра.

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление. Будет много осадков в виде дождей и снега, усилится ветер, а дороги укроет гололедица. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Сегодня, 23 января, по ее данным, небольшой снег упадет в западных и северных областях, а также посетит Винницкую область. А уже в следующие двое суток будет снежить и дождить по всей стране. Карпаты, по словам Птухи, вообще заметет.

"Ветер будет усиливаться: 23 января в Карпатах, 24 - в западных областях, а 25 - в целом по территории Украины местами будут и порывы 15-20 м/с. На высокогорье в Карпатах даже до 25-30 м/с", - предупредила синоптик.

Видео дня

Также на дорогах всей страны, кроме юга, будет сохраняться гололедица.

На востоке страны будет достаточно холодно, -6 ... -11 градусов. Днем по Украине ожидается от -2 до +3, а на крайнем юге и западе - даже до +5 градусов.

По прогнозу Натальи Птухи, с 25 января в Украине ожидается повышение температуры до -1 до +5 градусов. Лишь в восточных областях будет немного прохладнее, -2...-7.

"Но уже с 26 января циклон, который принесет мокрый снег, начнет выходить в сторону страны-агрессора. И за два дня период осадков в Украине завершится", - говорит синоптик.

В Украину идут атмосферные фронты - что будет с погодой

По данным Укргидрометцентра, в течение следующих нескольких суток в Украину будут поступать атмосферные фронты. Они принесут осадки разной фазы. Температурные показатели несколько повысятся.

Вас также могут заинтересовать новости: