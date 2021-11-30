По данным синоптиков, скорость ветра достигла почти 130 км/ч.

Согласно последним данным, 6 человек погибли, десятки получили ранения во время сильного шторма в Турции.

Об этом сообщает Daily Sabah.

В числе погибших есть женщина, которая пыталась спасти своего сына от падения крыши. Как сообщается, мать закрыла ребенка своим телом в тот момент, как на них обрушилась кровля. Женщина умерла на месте происшествия, а ребенок в настоящее время находится в больнице.

Из-за урагана пришлось закрыть школы и университеты.

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В Стамбуле власти призвали граждан не выходить на улицу без необходимости из-за падающих предметов. Город остановился в многочисленных пробках. Жители Стамбула страдали от длинных очередей на автобусных остановках, поскольку паромное сообщение было отменено. Пролив Босфор также был закрыт для движения судов в обоих направлениях.

Авиаперевозчики сообщили о сбоях в расписании полетов.

По данным синоптиков, скорость ветра достигла 129,95 км/ч.

Как сообщал Погода УНИАН, ураганный ветер накрыл Турцию. Из-за непогоды в Стамбуле рухнула башня с часами. В провинциях порывы ветра срывают крыши домов, валит деревья и конструкции.

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Автор: Екатерина Лиманская